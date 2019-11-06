Решить проблему необходимо до конца года, иначе Европу ждет топливный кризис

Наиболее выгодным вариантом для РФ и Украины в вопросе разрешения спора по транзиту российского голубого топлива может стать формат краткосрочных аукционов. Об этом заявил аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.

Главное, чтобы Киев успел имплементировать европейское законодательство.



"Наверное, оптимальным вариантом для обеих сторон был бы переход на систему краткосрочных аукционов", – цитирует РИА "Новости" эксперта.

"Здесь Украина сможет устанавливать какую-то более выгодную для себя величину тарифа, а "Газпром" платить более высокую цену за гибкое использование украинской ГТС, которая после ввода "Северного потока – 2" и "Турецкого потока" приобретет роль балансирующего маршрута", – объяснил Капитонов.

Он подчеркнул, что Москве и Киеву необходимо согласовать условия транзита до конца 2019 г., поскольку отсутствие договоренности может привести к полномасштабному газовому кризису.

Также он считает, что очередной иск "Нафтогаза" к российскому монополисту на $12 млрд говорит о страхах украинских властей полностью лишиться через год-два маршрута перекачки нашего топлива через территорию Незалежной. Эксперт добавил, что "Газпром" никогда не стает выплачивать такие колоссальные суммы.

