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Развод сил в Петровском намечен на девятое ноября

Согласовать точную дату могут накануне

Разведение вооруженных сил между ВСУ и ДНР в районе поселка Петровское может начаться 9 ноября. Об этом сегодня сообщает Telegram-канал "Makarenko.Live".

"Спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Мартин Сайдик предложил провести экстренное заседание в режиме видео-конференции 8 ноября", – говорится в сообщении.

Отмечается. что ранее с таким же предложением выступили представители Донецкой народной республики.

На этой конференции стороны могут согласовать очередную попытку отвода сил на субботу, 9 ноября.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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