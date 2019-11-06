Согласовать точную дату могут накануне

Разведение вооруженных сил между ВСУ и ДНР в районе поселка Петровское может начаться 9 ноября. Об этом сегодня сообщает Telegram-канал "Makarenko.Live".

"Спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Мартин Сайдик предложил провести экстренное заседание в режиме видео-конференции 8 ноября", – говорится в сообщении.

Отмечается. что ранее с таким же предложением выступили представители Донецкой народной республики.

На этой конференции стороны могут согласовать очередную попытку отвода сил на субботу, 9 ноября.