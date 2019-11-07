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Украинский радикал избил представителя Зеленского из-за России

Украинский радикал избил представителя Зеленского из-за России
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Депутату Рады от "Слуги народа" надавали тумаков прямо в аэропорту "Борисполь"

Скандал разгорелся из-за импорта электроэнергии из РФ.

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко накинулся на представителя президента Владимира Зеленского в правительстве страны, главу комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса, обвинив его в работе на Москву.

 "За чьи деньги ты здесь находишься? За народные! <…> Ты врал перед выборами, запустил российскую электроэнергию", – цитирует Ляшко Ura.ru.

Незадачливому "агенту Кремля" изрядно досталось – позже его сфотографировали в разодранной рубашке.

"Сегодня известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми Ляшко меня ожидал в аэропорту Борисполь, чтобы устроить шоу-провокацию. Конечно, претензия Ляшко – это импорт электроэнергии", – написал Герус позже в своем Facebook.

Драку украинцев сняли на видео журналисты. Запись опубликована на Youtube.

Напомним, от российской электроэнергии Незалежная отказалась в 2015 году. В октябре запрет сняли, отмечает сайт телеканала "360". Верховная рада разрешила поставки по двусторонним договорам из РФ и Белоруссии.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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