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Скандал разгорелся из-за импорта электроэнергии из РФ.
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко накинулся на представителя президента Владимира Зеленского в правительстве страны, главу комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса, обвинив его в работе на Москву.
"За чьи деньги ты здесь находишься? За народные! <…> Ты врал перед выборами, запустил российскую электроэнергию", – цитирует Ляшко Ura.ru.
Незадачливому "агенту Кремля" изрядно досталось – позже его сфотографировали в разодранной рубашке.
"Сегодня известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми Ляшко меня ожидал в аэропорту Борисполь, чтобы устроить шоу-провокацию. Конечно, претензия Ляшко – это импорт электроэнергии", – написал Герус позже в своем Facebook.
Драку украинцев сняли на видео журналисты. Запись опубликована на Youtube.
Напомним, от российской электроэнергии Незалежная отказалась в 2015 году. В октябре запрет сняли, отмечает сайт телеканала "360". Верховная рада разрешила поставки по двусторонним договорам из РФ и Белоруссии.
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