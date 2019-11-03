Чудом "воскресший" скандальный журналист оправдался за отъезд и пообещал въехать в Москву на танке

Аркадий Бабченко разразился пафосными речами. В своем Facebook он написал, что выполнил давно обещанное и подтвердил, что покинул Украину.

"Я сказал. Я сделал", – заявил Бабченко.

Он выразил недоумение, почему всех так переполошила эта новость. Кроме того, Бабченко напомнил о своей давней мечте – въехать в Москву на американском танке.

"Я и на "Абрамсе" на Тверскую приеду, как и обещал. Все эти полгода у меня в комментариях слюной захлебывались – Бабченко, мы выбрали Зеленского, сваливай, как обещал. Ну, вот.

Пацан сказал, пацан сделал. Портнов приехал – Бабченко уехал. Чем вы теперь недовольны-то", – говорится в посте.

Напомним, данные об отъезде журналиста, оскандалившегося с фальшивым убийством, озвучили ранее в эфире передачи Евгения Киселева "Кисельные берега". Возможно, Бабченко сменил место жительства на Финляндию или Эстонию.