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Все продумано: помощник Зеленского тайно встречался с Коломойским

Игорь Коломойский. Фото: ITAR-TASS
Игорь Коломойский. Фото: ITAR-TASS
Окружение президента Украины заподозрили в посторонних интересах

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которого считают спонсором избирательной кампании нынешнего главы Незалежной Владимира Зеленского, продолжает играть роль "серого кардинала". По крайней мере, в этом убеждены местные СМИ. Так, новость о том, что офис Коломойского посетил первый помощник президента Сергей Шефир, быстро подхватили все украинские издания.

Авторам проекта "Схемы" ("Радио Свобода") показалось подозрительным, что Шефир появился у Коломойского ночью 28 октября. Но сам чиновник на вопрос, что он делал в офисе олигарха, ответил, что решал исключительно проблемы шоу "Квартал 95", которое выходит на канале Коломойского.

"Я работаю там. Считаюсь там. А как вы хотели? Мне с чего-то же жить надо. Надо зарплату получать", – заявил Шефир. 

Сергей Шефир. Кадр youtube.com

Сам Коломойский подтвердил журналистам, что встречался 28 октября с Шефиром, но мельком. На самом деле, дескать, переговоры были с совладельцем ООО "Квартал 95" Тимуром Миндичем:

"Он приезжал по вопросам "квартальным", … а насчет обсуждения с Миндичем я не знаю, думаю, что у него все продумано и правомерно. Ну это же так, общие планы. Без конкретики", – приводит "Страна" слова Коломойского.

Ранее украинские эксперты заподозрили, что Зеленский отстранен от управления государством и лишь транслирует волю миллионера Коломойского, вернувшегося на Украину только после проигрыша на выборах Петра Порошенко.

Николай ВИКТОРОВ

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