Госдеп не может найти безумца на этот пост из-за скандала вокруг импичмента

Должность специального посланника США на Украине, которую ранее занимал Курт Волкер, первый высокопоставленный чиновник, ушедший с поста на фоне процесса импичмента в отношении президента Дональда Трампа, скорее всего, будет полностью отменена. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на одного из неназванных американских чиновников.

По словам собеседника издания, Госдепартаменту будет "трудно найти хоть кого-то, кто согласится коснуться этой работы даже трехметровой палкой".

"Никто в здравом уме не захочет вступить в эту роль", – сказал он.

Ликвидация поста спецпосланника является одним из первых ощутимых признаков того, что последствия расследования импичмента оказали ощутимое влияние на политику США в отношении Украины, которая сейчас находится в центре назревающей политической битвы Трампа за президентство. Этот шаг оставляет Киев без американского дипломата с четко обозначенной позицией, который должен наблюдать за спиной в переговорах, отмечается в статье.

"Сигнал, мягко говоря, не обнадеживающий, но вполне ожидаемый: присутствие США на мирных переговорах по Донбассу приближается к… нулю", – заявила директор киевского центра "Новая Европа" Алена Гетманчук в комментарии Foreign Policy.

В свою очередь, источник издания так отреагировал на обстоятельство, что имеющие отношение к скандалу с Трампом из-за его телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским и раздачей советов последнему по поводу руководства страной, должны теперь участвовать в слушаниях в Конгрессе по импичменту:

"Это явно проблема, когда весь мир будет пристально следить за вами. И у вас есть руководство в Государственном департаменте, которое продемонстрировало его нежелание защищать своих людей даже самым простым способом".

Ожидается, что ответственность за роль Волкера возьмут на себя другие чиновники Госдепа, в чьи обязанности входит тематика Украины.

Напомним. в августе текущего года в ООН также решили не назначать спецпредставителя по Незалежной.