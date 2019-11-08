Подвижной состав страны изношен почти на сто процентов

Если не реформировать "Укрзализныцю", то в ближайшее время Украина потеряет несколько процентов ВВП из-за возможной остановки железной дороги страны. К такому выводу пришел экс-министр транспорта Евгений Червоненко, занимавший пост восемь месяцев в эпоху президентства Виктора Ющенко.

По его словам, в Незалежной изношены 97% подвижного состава, а скорость движения грузовых вагонов по железной дороге в разы меньше, чем у соседних государств. Менять ситуацию необходимо в течение ближайший двенадцати месяцев.

"Ситуация в железной дороге на сегодня, я вам говорю как правильный министр, приведет к тому, что мы в течение года можем получить коллапс и остановку железной дороги. Вычтите несколько процентов ВВП сразу. Вообще это коллапс", – заявил экс-чиновник в эфире NewsOne.

Он отметил, что Украина является аграрной страной, а средняя скорость движения зерновоза по отечественному стальному пути 60-70 км в сутки.

"Для сравнения: по железным дорогам Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии средняя скорость движения 270-300 км. В России – 450-500. У агрессора!", – подчеркнул пан Червоненко.

По его данным, у "Укрзализныци" "97% тяги изношены", а товарняки не ремонтируются, "под предлогом инвестирования каждый год повышаются тарифы" и никакого стратегического вложения средств в инфраструктуру железной дороги не существует.

Ранее стало известно, что Киев с 20 ноября текущего года ввел запрет въезд на территорию страны списанных железнодорожных вагонов из России.

