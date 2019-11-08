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Луценко обещал отомстить бывшему послу США на Украине

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
В деле Украинагейта открылись подробности дрязг между бывшими чиновниками Америки и Незалежной

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко "поклялся отомстить" также покинувшей свой пост посла США в Незалежной Мари Йованович. Об этом в ходе закрытых слушаний в палате представителей Конгресса сообщил зампомощника госсекретаря Джордж Кент. Расшифровка его показаний обнародована на сайте разведки США.

По утверждению Кента, пан Луценко в качестве мести передал адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани некую информацию для дискредитации Йованович, что должно было привести к ее отставке.

Отмечается, что кум "шоколадного короля" Петра Порошенко в частном порядке прилетал в Нью-Йорк для встречи с Джулиани. О цели того визита Кенту поведал глава МВД страны Арсен Аваков.

"Я спросил, знал ли он, какова была цель, и министр внутренних дел Аваков сказал – "полить грязью". Я спросил, кого? А он ответил – "многих людей". Я спросил его, кого? А он ответил – "Машу, вас, других"", – вспоминал Кент.

Что касается сути конфликта между Йованович и Луценко, он заявил, что посол хотела заставить украинского генпрокурора выполнить данные ранее обещания, например, провести реформу возглавляемого им ведомства. Без выполнения этих требований американка отказывалась помогать пану Луценко с решением других задач.

Также Кент назвал порохоботов причастными к разрушению репутации Йованович.

"Я ранее упоминал о так называемых порохоботах, троллях в социальных сетях, которые активно поддерживали Порошенко. И за 10 дней до выборов, вместо того чтобы атаковать Россию или политических оппонентов, как они обычно делали, они атаковали посла Йованович и меня", – пожаловался представитель Госдепа.

Тем самым признавшись, что Вашингтону не чужды методы кибератак на Москву с помощью проплаченных сетевых хомячков.

Накануне стала известна роль экс-спецпредставителя Штатов в Незалежной Курта Волкера в деле спасения пана Порошенко от преследования нового украинского руководства.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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