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Европу заполонили украинские бандиты после предоставления безвиза

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
Журналисты выяснили, чем занимаются украинские бандгруппировки на просторах Старого Света

Журналисты рассказали, в каких же преступлениях замешаны группировки украинского происхождения в странах Западной Европы и грозит ли Незалежной потеря "безвиза". Об этом написала "Страна.ua".

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу Valeurs Actuelles от 30 октября указал на проблему этнических преступных группировок в стране и заявил, что отдает предпочтение "легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д'Ивуара <...> вместо нелегальных украинских или болгарских банд".

Его слова вызвали скандал в Киеве, вплоть до того, что в МИД страны вызвали французского посла для разъяснений высказывания Макрона.

Как рассказал журналист из Пятой Республики Виктор Фортунато, украинские группировки в основном занимаются перевозкой нелегальных мигрантов, контрабандой сигарет и наркотиков. По его информации, до введения безвизового режима с Украиной данную сферу преступной деятельности курировали болгары и румыны, а вот теперь их теснят выходцы с берегов Днепра.

"Во Франции недавно прогремел случай, когда осудили группу из 18 украинских яхтсменов за перевозку мигрантов. <…> Они незаконно доставляли людей, в основном тоже украинцев, в Великобританию, брали по €3 тыс. с человека. Всего перевезли около полутора сотни человек", – цитирует издание журналиста.

Французско-украинский бизнесмен Омар Арфуш подтвердил, что в стране действительно обострилась проблема с нелегалами из Незалежной.

"Есть люди, которые привозят их во Францию, находят для них работу на черном рынке и получают с этого процент", – пояснил он.

Однако украинцы совершают преступления и в других странах Европы, например, в ФРГ. Они отметились в квартирных кражах и угонах, причем раскрываемость близка к нулю, рассказал изданию источник в немецких правоохранительных органах.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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