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Неудачница: Зеленский унизил Украину

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Незалежной ударился в словоблудие

Украинский лидер Владимир Зеленский переоценивает возможности возглавляемого им государства, полагают россияне. На экономическом форуме в Киеве президент бросился в рассуждения, пообещав соотечественникам золотые горы.

Так, по словам президента, у Незалежной есть все шансы к 2050 году войти в тройку мировых лидеров, составив конкуренцию Китаю с Индией. Бывший шоумен продемонстрировал завидное чувство юмора, назвав Украину "алмазом, требующим огранки из реформ и инвестиций", и "одним из самых интересных и привлекательных стартапов на планете Земля".

При этом Зеленский признал и слабые стороны отчизны, унизив ее. Например, отметил он, царившие долгие годы в стране имитация важных реформ и теневая система привели к плачевному результату. Украина превратилась в неудачницу.

"Украина стала неким экономическим андердогом (неудачником. – Ред.). Но новая украинская власть слишком амбициозная, чтобы мириться с таким непривлекательным статусом", – цитирует амбициозного гаранта Офис Зеленского.  

В России на громкие заявления президента отреагировали откровенным хохотом, показав, что тоже шутить умеют (орфография и пунктуация сохранены). 

"Ну, началась огранка. Отпилили Крым и Донбасс", "Кто то должен ему сообщить, что граненый стакан, не алмаз", "Забыл сказать только что он исскуственный", "Похоже на объявление: "Продам неограненный алмаз, недорого", "Зелю развели... Вместо алмаза стекляшку втюхали", "Графит, в лучшем случае", "Сравнил бы лучше с выгребной ямой, которую нужно очистить", – прокомментировали новость читатели RT.

Ксения АНДРЕЕВА

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