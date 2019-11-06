Импорт прекратится на 100 дней раньше

Правительство Незалежной приняло решение оградить украинцев от железнодорожных вагонов российского производства. О том, что такой запрет на импорт готовится, в стране знали. Неожиданностью стала новая дата начала эмбарго.

"Раньше запрет вступал в силу 1 марта 2020 года, а теперь начнет действовать с 20 ноября этого года",

– сообщил нардеп Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Facebook в среду, 6 ноября.

Решение о переносе даты запрета на три с лишним месяца раньше можно связать с жалобами "Укрзализныци". По словам представителей компании, Россия сбывает на Украину списанные грузовые вагоны по цене металлолома, что ставит местных производителей в невыгодные условия, передает "Интерфакс".

Эксперты пытались настоять, что решением проблемы должен стать запрет на эксплуатацию техники с истекшим сроком службы, однако кабмин Незалежной поступил более радикально и вообще запретил покупать вагоны в России.

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук обвинил руководство "Укрзализныци" в воровстве, из-за которого имущество компании доведено до плачевного состояния, а пассажиры подвергаются ежедневному риску.