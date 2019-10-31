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В Москве сделали заявление о сроках "нормандского саммита"

В Кремле рассказали о встрече 15 ноября

Когда состоится совещание "нормандской четверки", пока неизвестно, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В то же время он опроверг предыдущую информацию о том, что саммит назначен на 15 ноября. 

"Это не так, даты пока нет", – цитирует спикера Кремля РИА "Новости".

Также Песков не назвал дату переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.  

Ксения АНДРЕЕВА
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