Смена руководства Незалежной не повлияла на курс страны

Новые украинские власти предпочитают старую риторику в адрес России. Такую оценку дал сенатор Франц Клинцевич, комментируя выступление министра обороны Незалежной Андрея Загороднюка.

"Несмотря на колоссальные изменения персонального состава киевского руководства, ни во внутренней, ни во внешней политике Украины ничего не переменилось", – пояснил Клинцевич "Взгляду".

Ранее Загороднюк заявил, что у Киева есть "отработанный ответ" на нападение Москвы и он сможет защититься.

"Главная причина возвращения Киева к подобной риторике – необходимость довести до мирового сообщества, что "министр обороны Украины отвечает на агрессию России, – считает Клинцевич. "То, что этой антиукраинской "агрессии" никогда не будет… и Украине не надо готовиться к этому, Киев так и продолжает игнорировать", – сделал вывод сенатор.

Ранее украинцы заметили, что президент Владимир Зеленский все чаще использует риторику предшественника Петра Порошенко.