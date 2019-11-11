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Решение Киева отразить атаку Москвы откинуло Украину назад

Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Смена руководства Незалежной не повлияла на курс страны

Новые украинские власти предпочитают старую риторику в адрес России. Такую оценку дал сенатор Франц Клинцевич, комментируя выступление министра обороны Незалежной Андрея Загороднюка.

"Несмотря на колоссальные изменения персонального состава киевского руководства, ни во внутренней, ни во внешней политике Украины ничего не переменилось", – пояснил Клинцевич "Взгляду".

Ранее Загороднюк заявил, что у Киева есть "отработанный ответ" на нападение Москвы и он сможет защититься.

"Главная причина возвращения Киева к подобной риторике – необходимость довести до мирового сообщества, что "министр обороны Украины отвечает на агрессию России, – считает Клинцевич. "То, что этой антиукраинской "агрессии" никогда не будет… и Украине не надо готовиться к этому, Киев так и продолжает игнорировать", – сделал вывод сенатор.

Ранее украинцы заметили, что президент Владимир Зеленский все чаще использует риторику предшественника Петра Порошенко.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Отразят непременно, если скакать начнут на майдане. Уже доскакались до того, что Крым отвалился, скоро отвалятся другие регины. Но берегите силы, хохлы, скакать в бешеном темпе придется в январе когда Россия отключит газ. До чего же мерзкие людишки-халявщики!
Гость
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Куда он денется с подводной лодки, сегодня во всем мире агрессивное меньшинство руководит пассивным большинством. И даже не старается что-до доказать, главное вовремя и посильнее покричать и пойти дальше. Главное сказать "этот виноват", а дальше уже никого не интересует правда, и чем больше начинают оправдываться, тем больше меньшинство вешает "лапши на уши". Просто надо сказать о своей правоте и на этом остановиться, пусть меньшинство начинает доказывать, то, чего нет. А у нас все наоборот, какя-то шавка тявкнула и понеслось как у Соколова, так и у 60 минут
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