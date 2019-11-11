Решение Рады добьет Незалежную

Депутаты Верховной рады совершат колоссальную ошибку, если одобрят законопроект, разрешающий продажу украинских сельхозугодий. Об этом лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила на заседании согласительного совета Рады в понедельник, 11 ноября.

"Эта сессионная неделя может войти в историю Украины как одна из самых трагических недель работы Верховной рады. Она может привести к таким последствиям, которые мы никак не сможем отыграть назад – распродаже с молотка сельскохозяйственной земли Украины", – цитирует ТАСС Тимошенко.

Лидера "Батькивщины" поддержали сопредседатель фракции "Оппозиционнная платформа – За жизнь" Юрий Бойко и сопредседатель депутатской группы "За будущее" Виктор Бондарь Представитель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко также выступила против отмены моратория, передает "Интерфакс Украины".

Однако, учитывая численный перевес фракции "Слуга народа", предложение Тимошенко снять законопроект о продаже земель с повестки дня и продлить мораторий еще на год было отклонено. Во вторник, 12 ноября, нардепы нижней палаты украинского парламента рассмотрят законопроект в первом чтении. При этом парламентские слушания по данному вопросу назначены на 4 декабря.