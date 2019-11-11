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Это трагедия: попытка Тимошенко уберечь Украину от беды провалилась

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com
Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Решение Рады добьет Незалежную

Депутаты Верховной рады совершат колоссальную ошибку, если одобрят законопроект, разрешающий продажу украинских сельхозугодий. Об этом лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила на заседании согласительного совета Рады в понедельник, 11 ноября.

"Эта сессионная неделя может войти в историю Украины как одна из самых трагических недель работы Верховной рады. Она может привести к таким последствиям, которые мы никак не сможем отыграть назад – распродаже с молотка сельскохозяйственной земли Украины", – цитирует ТАСС Тимошенко.

Лидера "Батькивщины" поддержали сопредседатель фракции "Оппозиционнная платформа – За жизнь" Юрий Бойко и сопредседатель депутатской группы "За будущее" Виктор Бондарь Представитель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко также выступила против отмены моратория, передает "Интерфакс Украины".

Фото: www.globallookpress.com

Однако, учитывая численный перевес фракции "Слуга народа", предложение Тимошенко снять законопроект о продаже земель с повестки дня и продлить мораторий еще на год было отклонено. Во вторник, 12 ноября, нардепы нижней палаты украинского парламента рассмотрят законопроект в первом чтении. При этом парламентские слушания по данному вопросу назначены на 4 декабря.

Николай ВИКТОРОВ

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