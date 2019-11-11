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Французы осадили спешащий с "нормандской" встречей Киев

продолжениеКиев отчитался о разведении сил у Петровского
Мероприятие ожидается, но конкретики еще нет

Переговоры "нормандской четверки" в составе лидеров Украины, Франции, Германии и России пока не согласованы. Об этом заявил французский посол в Киеве Этьен де Понсен в понедельник, 11 ноября.

Он напомнил, что главными условиями для встречи на высоком уровне были согласие враждующих сторон на "формулу Штайнмайера" и реальное разведение вооруженных сил в зоне конфликта в Донбассе:

"Сейчас разведение сил уже осуществлено, оно было проведено на выходных. … Так что мы ожидаем проведения саммита. Пока нет подтверждения дат", – сообщил посол агентству "Интерфакс-Украина".

Он допустил, что встреча лидеров "нормандской четверки" может состояться еще в ноябре, о чем ранее заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. Однако он отметил, что называть точную дату "преждевременно".

Николай ВИКТОРОВ

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