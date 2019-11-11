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Киев завершил отвод сил у Петровского раньше объявленного срока

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
Теперь украинские силовики в данном районе будут заниматься разминированием

Военнослужащие ВСУ завершили отвод своих сил у поселка Петровское в Донбассе. Во вторник украинские силовики планируют начать процесс разминирования. Об этом сегодня заявил начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.

"На участке разведения № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское сегодня в 12:00 (13:00 мск) завершились третьи сутки с начала разведения сил и средств – силы и средства разведены. Сегодня украинская сторона сообщит МИД и ОБСЕ о том, что завершили", – цитирует УНИАН Агеева.

Он отметил, что представители международной организации подтвердят процесс отвода сил с помощью квадрокоптера и иных средств.

"С завтрашнего дня планируется начало следующей фазы – разминирование участка расчетами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям", – добавил начальник пресс-центра штаба ООС.

Ранее в ВСУ заявляли, что разведения сил и средств у Петровского займет три дня, т.е. завершится 12 ноября. Отводу на данном участке подлежат 42 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и 48 единиц стрелкового оружия.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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