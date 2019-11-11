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"Нафтогаз" объявил об очередной победе над "Газпромом"

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
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Киевская компания отчиталась об аресте счетов в иенах "с нулевым эффектом"

Украинский "Нафтогаз" сообщил, что сумел добиться ареста счетов компании GazAsia Capital S.A., выпустившей еврооблигации "Газпрома" в японских иенах. Об этом сегодня написал "Интерфакс-Украина" со ссылкой на меморандум нового выпуска еврооблигаций российского монополиста. Новость тут же разлетелась по всем украинским СМИ, однако без особых подробностей случившегося.

GazAsia Capital S.A. относится к SPV-компаниям, которые создаются для реализации конкретной цели. "Газпром" разместил 10-летние бонды на 65 млрд иен в декабре 2018 года. В настоящее время GazAsia не имеет права производить платежи российскому концерну.

Как отмечает агентство, арест связан с решением Стокгольмского арбитража, обязавшего "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за нарушения условий по транзиту газа. Российская компания подала встречный иск и тоже его выиграла, однако сумма компенсации оказалась меньше.

Сейчас долг "Газпрома" "Нафтогазу" с учетом штрафа составляет примерно $3 млрд. Россияне не признают его и подали апелляцию, но представители Киева не стали ждать повторного рассмотрения и пытаются взыскать деньги в различных юрисдикциях.

А вот украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук, комментируя сегодняшние "победные" реляции руководства "Нафтогаз", обратил внимание на тот факт, что российский монополист сам фактически "свернул" деятельность GazAsia Capital S.A., о чем упоминается в новости "Интерфакса".

"Хотя бы это должно было изменить оценку события, и не должны фигурировать манипулятивные заявления, что "Нафтогаз" чего-то там "добился". Ведь по факту "Нафтогаз" "добился" результата с нулевым эффектом", – подчеркнул специалист изданию Regnum.

Он считает, что таким образом украинская компания зря потратила время, средства и усилия, а ее действия больше носят политический характер. По его словам, президент страны Владимир Зеленский не в состоянии разобраться со всеми судебными "манипуляциями" деятелей "Нафтогаза" и может принимать "победу" украинской компании за истину, что в реальности совсем не так.

"Смешно, но факт", – констатировал Корольчук.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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