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Не выходят на связь: российских журналистов обстреляли в Донбассе

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
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ЧП случилось с сотрудниками телеканала "Россия 24"

О произошедшем сообщает Народная милиция ДНР. Российские журналисты попали под обстрел в городе Ясиноватая. После этого связь с ними прервалась.

"Сегодня, в период с 13.00 до 14.30 представитель пресс-службы УНМ ДНР и съемочная группа ВГТРК "Россия 24" осуществляли подготовку репортажа о последствиях обстрелов н.п. Ясное со стороны ВСУ. В ходе съемок мест повреждений журналисты попали под обстрел, который велся с позиций 128 отдельной горно-штурмовой бригады по прямому указанию военного преступника Коростелева", – говорится на официальном сайте.

В сообщении отмечается, что сотрудники телеканала укрылись в подвале после начавшегося обстрела. Связаться с ними пока не получается.

Между тем в пресс-службе ВГТРК тревожную информацию опровергли. Журналисты не попадали под обстрел, сообщили ее представители РИА Новости. Данные все еще разнятся. Так, телеграм-канал Wargonzo со ссылкой на собственные источники на передовой пишет, что репортеры не пострадали.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Как с языка снял.

Очередной провокативный репортаж готовили. Другого от политической журналистики российской я уже не жду. Ушла старая школа, остались одни пропагандоны. Соловьевско-Кеселевские выкормыши.
Гость
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А что провокаторы- пропагандисты в Украине забыли? Или время опять про "распятого мальчика" репортажи снимать?
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