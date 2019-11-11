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Украина вернется к лихим 90-м из-за продажи земли

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеКиев определился с первыми шагами по реинтеграции Донбасса
Лидер Незалежной на фоне массового недовольства отменой моратория на покупку сельхозугодий подкинул народу референдум

Украинцев ожидают времена лихих 90-х прошлого века после того, как власти дадут право иностранным гражданам и компаниям скупать местный чернозем. Вероятность такого решения и его последствий описал Telegram-канал "Зрада чи Перемога".

В сообщении отмечается, что инициированный сегодня президентом страны Владимиром Зеленским референдум о продаже украинской земли иностранцам – "это вполне логичный итог и расплата за сближение с Западом", поскольку "долги-то принято возвращать".

"Скоро украинцы почувствуют как "земля уходит из-под ног".
Опять же, черные земельные риелторы появятся, отжим как в лихие 90-е. За це стоял Майдан, ага", – говорится в аккаунте.

Ранее в понедельник, 11 ноября, пан Зеленский выступил со специальным видеообращением. В нем он поведал, что после отмены моратория на продажу сельхозземель приобретать землю смогут исключительно украинцы, а вот иностранцы – только при условии, что им это позволит народ в ходе референдума.

"Соответствующий пункт будет содержаться в законе. В ближайшее время Верховная рада разработает и примет закон, который четко установит виды и механизмы референдума и наконец предоставит украинцам право решать судьбу того или иного очень важного для них вопроса", – заявил гарант Конституции.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко уже назвала возможное принятие закона о продаже сельхозземель одной из главных трагедий в истории соборной. По ее мнению, текущая сессионная неделя в Раде "может привести к таким последствиям, которые мы никак не сможем отыграть назад". Политик подчеркнула, что с молотка может уйти 72% украинской земли, а приберут их к рукам несколько олигархических корпораций.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Опять вам Украина "спать не дает"! Займитесь уже, наконец, СВОИМИ проблемами! Или у вас они закончились и все в РФ радостно и безоблачно?
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