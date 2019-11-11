Киев определился с первыми шагами по реинтеграции Донбасса

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Первым шагом властей Украины в вопросе реинтеграции Донбасса должно стать упрощенное пересечение украинцами линии соприкосновения. Об этом заявил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.
"Я хотел бы, чтобы контрольных пунктов въезда-выезда не стало вообще – это моя мечта, чтобы страна вновь была единой и чтобы ничего не мешало нам перемещаться по территории", – цитирует РИА "Новости" бывшего кавээнщика.
Также пан Сивохо полагает, что Киев может потерять граждан страны, если в борьбе за возвращение территорий будет "туго закручивать гайки".
Напомним, о своем назначении на пост советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам
реинтеграции и восстановления Донбасса актер и экс-тренер "Лиги смеха" сообщил
21 октября.
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