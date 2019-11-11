Госдеп сделал очередное откровенное признание об участии Штатов в делах Незалежной

Американские власти при президенте Дональде Трампе предоставили Украине оружие, чтобы она "могла сражаться против русских". Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу WCSC-TV.

Он раскритиковал действия в отношении Киева администрации бывшего главы Белого дома Барака Обамы.



"Нынешний президент также хотел убедиться, что (лидер РФ) Владимир Путин не сможет причинить страдания народу Украины, поэтому мы предоставили оборонительные системы вооружения народу Украины. Предыдущая администрация предпочла этого не делать. Они решили предоставить одеяла. Мы дали им настоящее оружие, чтобы они могли сражаться с русскими. Я горжусь тем, что администрация сделала со своей политикой в отношении Украины", – заявил Помпео.

Также он прокомментировал ситуацию вокруг процедуры импичмента Трампа, запущенную демократами в Палате представителей Конгресса из-за скандала с июльским телефонным разговором хозяина Овального кабинета с украинским лидером Владимиром Зеленским. Помпео выразил надежду, что "все, кто дает показания, будут делать это правдиво и точно".

Глава Госдепа признался, что "был частью политики Америки на Украине".

"Мы были предельно ясны. Мы хотели сделать так, чтобы масштабы коррупции, которая существует на Украине слишком долго, были сокращены, и президент Зеленский имел возможность это сделать", – подчеркнул американец.

Ранее Помпео, в ходе визита в Берлин, откровенно рассказал, что Незалежная является проектом, над которым работают в Вашингтоне. Еще немного и штатовские вожди расскажут, как написали план смещения с поста Виктора Януковича под названием "революция гидности".

