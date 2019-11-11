Саммит может состояться до конца текущего года

В настоящий момент устранены все препятствия для проведения встречи глав нормандской четверки по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, и уже идут переговоры помощников лидеров стран. У Москвы есть желание провести саммит так, чтобы он дал позитивный результат. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Как только создадутся предпосылки для того, чтобы провести успешно саммит, который будет означать сигнал для продвижения вперед, то мы на него сразу же пойдем", – цитирует представителя Кремля "Свободная Пресса".

По информации Ушакова, встреча нормандской четверки должна состояться в 2019 году.