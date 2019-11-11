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Киев собрался на войну с Москвой за Крым

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
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Власти Незалежной строят планы по "возврату" полуострова и денежной компенсации

Мифическая война между Украиной и Россией, о которой все время говорят киевские вожди украинскому народу, закончится только после возвращения Незалежной Крыма. Об этом заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Он считает, что с Москвой нужно нормализовать отношения, но это не произойдет по принципу "взяли и забыли". Пан Кулеба подчеркнул, что Россия должна заплатить за "агрессию" деньгами, а также возвратить полуостров.

"Война началась с Крыма – война Крымом и закончится. И мы в этой войне будем воевать за Крым. Воевать, я имею в виду, прежде всего политико-экономическим путем", – цитирует "РБК-Украина" чиновника.

Украинец заметил, что необходимо подсчитать долги Москвы за разрушение Донбасса, где "распилили и вывезли заводы", а также затоплены шахты.

Ранее, 9 ноября, пан Кулеба в эфире местного Пятого канала рассказал, что Украине нужно научиться жить рядом с Россией, поскольку две страны являются "заложниками географии". Поэтому им необходимо строить отношения на трех уровнях – межличностном, экономическом и политическом.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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