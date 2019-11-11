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Жену Зеленского поделили на троих

Владимир Зеленский с супругой. Фото: Zuma\TASS
Владимир Зеленский с супругой. Фото: Zuma\TASS
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Первую леди сняли сразу для нескольких обложек

Новый статус Елены Зеленской приковывает к ней не только внимание жителей Незалежной, но и издателей глянцевых журналов. Так, первая леди стала лицом обложки декабрьского номера  "Vogue UA", на страницах которого она предстала в совершенно разных образах.

С женой президента сняли сразу три обложки. Так, на первой версии элегантная и строгая Елена примерила на себя образ железной леди. Зеленская снята в профиль, она смотрит вдаль, демонстрируя полное спокойствие и внутреннюю силу. На ней красуются водолазка, жакет и юбка миди от известного дома моды. 

Затем Елена превращается в любящую и нежную супругу и маму. Она запечатлена вместе с мужем Владимиром Зеленским, который приобнимает или придерживает ее за талию, и двумя детьми. Все четверо идут по полю, Елена, обернувшись, шаловливо улыбается. 

И наконец третий вариант – digital-обложка. Первая леди приветливо расплылась в улыбке, придерживая ворот пальто. Ее волосы разлетаются в разные стороны, попадают на лицо. Зеленская смотри с обложки журнала с умилением. 

"Мы сделали три обложки с главной героиней номера, чтобы показать ее в разных качествах. На одной – строгий официальный портрет. На другой Елена запечатлена со своей семьей, и в окружении самых важных людей ее жизни она иная – трогательная и безмятежная. На третьей, digital-обложке, мы видим просто женщину – красивую и обаятельную,

цитирует Spletnik главреда украинского Vogue Филиппа Власова.

Ксения АНДРЕЕВА

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