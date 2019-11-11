Россияне посмеялись над хэштегом украинцев #ПокажиСвоюСуджу

Украинский "Нафтогаз" призвал "Газпром" допустить своих экспертов на газоизмерительную станцию "Суджа", которая находится в Курской области на границе с Незалежной.

"Не бойтесь нас, коллеги из Газпрома. Мы – это надежное выполнение ваших обязательств перед вашими европейскими клиентами", – говорится в Facebook "Нафтогаза" со ссылкой на пост главы компании Андрея Коболева.

К записи прилагается хэштег #ПокажиСвоюСуджу.

Ранее председатель правления "Нафтогаза" сообщил, что компания проинспектировала все пограничные газоизмерительные станции, "кроме Суджи, расположенной на границе между Сумской и Курской областями".

"Сначала Газпром предложил нам провести проверку с 11 по 15 ноября, но потом вдруг передумал и пообещал предложить новые даты. Очень подозрительно выглядит неготовность Газпрома допустить специалистов "Укртрансгаза" к проверке пограничной станции. Особенно, учитывая, что через нее проходит львиная доля транзита российского газа в Европу", – написал пан Коболев в своем аккаунте.

По его утверждению, у России и Украины есть взаимные обязательства по ежегодному допуску представителей другой стороны для проверки работы газоизмерительных станций. Киев усмотрел за действиями нашего монополиста очередную каверзу, которая может "привести к возобновлению старых песен о кражах газа". По мнению пана Коболева, "если проверка на Суджи так и не будет проведена, это станет сигналом и для европейских потребителей о возможных креативных акций с российской стороны".



Россияне под этой новостью на "Взгляде" посмеялись над украинским хэштегом (орфография и пунктуация сохранены оригиналов), ответив взаимностью:

"пусть Лшка попросят. Тот покажет Коболеву и свою суджу и свой суджок и все остальные свои су", "А если агрессор укроэкспертов в плен возмет ??? )))", "какелы – клептоманы, не пускайте...", "Какие проверки, хохлы? С какой стати? Не суджите – да не суджимы будете", "#НашаСуджаВамвРотНевлезет", "Здравствуйте. Мы агрессоры или партнёры? Не пора ли Нень ке определиться?"

Добавим, что сегодня по инициативе Берлина президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель переговоры об условиях транзита газа через украинскую территорию. Напомним, последняя трехсторонняя встреча состоялась 8 ноября. На ней, в частности рассматривался вопрос о бронировании транспортных мощностей на Украине с 1 января 2020 года. До конкретики дело не дошло, сообщал ТАСС.