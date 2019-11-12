Ахиллесовой пятой президента оказались его друзья

На Украине назвали причину растущего недовольства политикой президента Владимира Зеленского. По мнению украинского миллионера и телеведущего Андрея Пальчевского, ошибкой является кадровая политика Зеленского, который ставит на ответственные должности своих друзей.

"А еще пара назначений. В первую очередь губят Владимира Зеленского "любимые друзья",

– заявил Пальчевский в интервью телеканалу "112 Украина". По мнению бизнесмена, Зеленский выглядит растерянным, поскольку он ошибся в выборе людей, призванных вывести Украину из кризиса.

Другой важной причиной протестных настроений в Незалежной Пальчевский считает проводимую президентом земельную реформу, которая предусматривает отмену моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, а также перспективу повышения тарифов на газ.