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Украинцы нашли уязвимое место Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Ахиллесовой пятой президента оказались его друзья

На Украине назвали причину растущего недовольства политикой президента Владимира Зеленского. По мнению украинского миллионера и телеведущего Андрея Пальчевского, ошибкой является кадровая политика Зеленского, который ставит на ответственные должности своих друзей.

"А еще пара назначений. В первую очередь губят Владимира Зеленского "любимые друзья",

заявил Пальчевский в интервью телеканалу "112 Украина". По мнению бизнесмена, Зеленский выглядит растерянным, поскольку он ошибся в выборе людей, призванных вывести Украину из кризиса.

Другой важной причиной протестных настроений в Незалежной Пальчевский считает проводимую президентом земельную реформу, которая предусматривает отмену моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, а также перспективу повышения тарифов на газ.

Карина СИРАЗОВА

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