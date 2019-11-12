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Депутат Верховной рады от партии "Голос" Святослав Вакарчук считает, что у Киева есть 3 способа вернуть Донбасс.
Во-первых, это военный путь: начать наступление, дойти до границы и победить. Однако в настоящее время это невозможно, подчеркнул Вакарчук в программе "Свобода слова".
Второй способ – выполнить Минские соглашения, считает лидер партии "Голос". При этом Вакарчук добавил, что такой сценарий для Украины чреват катастрофой и может привести к потере суверенитета.
Третий путь решения донбасского конфликта – замораживание конфликта и одновременное "наращивание мышц" украинской армии и экономики. В этом случае Киев вернет себе не только Донбасс, но и Крым, считает политик. При этом лидер "Голоса" назвал этот способ болезненным, однако самым реалистичным.
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