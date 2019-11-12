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"Нафтогаз" повысил стоимость газа для простого населения до 4,899 тыс. гривен за тысячу кубометров, что равняется примерно 200 долларам. Об этом рассказала пресс-служба компании.
В октябре же "Нафтогаз" снижал цену голубого топлива на 4,99% – до $172,3 за тысячу кубометров. Впрочем, как пишет РИА Новости, этот показатель стал самым низким для ноября с 2016– года.
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