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Украинцам вновь взвинтили цены на газ

Стоимость голубого топлива выросла на 14,7%

"Нафтогаз" повысил стоимость газа для простого населения до 4,899 тыс. гривен за тысячу кубометров, что равняется примерно 200 долларам. Об этом рассказала пресс-служба компании.

В октябре же "Нафтогаз" снижал цену голубого топлива на 4,99% – до $172,3 за тысячу кубометров. Впрочем, как пишет РИА Новости, этот показатель стал самым низким для ноября с 2016– года.

Кабинет министров Незалежной обязал компанию удешевить газ для людей весной 2019-го. 

Полина ИВАНОВА

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