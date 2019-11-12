Киев планирует получить выгоду даже при проигрыше

Санкции против России будут отменены. В этом убежден вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба. Задача Киева в этой ситуации – получить для себя максимальные выгоды.

"Если это произойдет, то лавина "зрады" сойдет однозначно. Мы готовы к любому сценарию. И мы понимаем, что это может произойти, – сказал Кулеба в интервью "РБК-Украина". – Но задача высокой политики в том, чтобы, во-первых, не допустить этого без достижения необходимых нам результатов по Минску. И, во-вторых, получить за такое решение максимальный уровень компенсации".

Форму и размер "компенсации" Киев готов обсуждать с теми странами, которые выступят за отмену антироссийских санкций, поскольку за "нарушенные обещания" надо платить, настаивает Кулеба. По его мнению, давление Запада на РФ прекратиться очень скоро – первые сигналы к этому уже появились:

"Мы, конечно, видим, что хребет системы давления на Россию остается, но само тело уже начинает потихоньку пронизывать паралич. Раз – тут их вернули в ПАСЕ, раз – заговорили о том, чтобы вернуть в G7. … Начались постоянные встречи с российским руководством на высшем уровне".

Политик признал, что Киев не собирается настаивать на продлении санкций до бесконечности – до возвращения Украине Крыма. Основная задача – вернуть под свое управление Донбасс. А за полуостров Киев будет "воевать" сам, но исключительно "политико-экономическим" способом, ожидая, когда "Крым просто выскользнет из ослабевших рук России".

Ранее Украина потребовала от Запада отмечать Крым на картах как территорию Незалежной.