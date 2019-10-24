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Новый удар: санкции выбьют Россию из колеи

Новый удар: Россию вымотает санкционная война
Фото: www.globallookpress.com
Москву предупредили о риске ограничительных мер

Российская экономика не сдалась под давлением санкций, однако это может быть временным явлением, полагает вице-президент и ведущий аналитик по суверенному рейтингу РФ агентства Moody's Эван Волманн. Не исключено, отметил он, что новые рестрикции помешают ее росту. 

По словам эксперта, Москва уверенно держит санкционный удар и способна выстоять перед более жесткими ограничительными мерами. Между тем в августе, напомнил Волманн, в Россию "прилетел" скромный пакет. 

"Мы видим, что риск новых санкций является характеристикой российского кредитного профиля. И в целом, добиться реализации амбиций по увеличению темпов роста и уровня жизни будет сложнее с учетом риска введения новых и диверсификации текущих санкций в будущем", – предупредил аналитик, передает РИА "Новости". 

На сегодняшний день, по версии агентства, Россия испытывает некоторые сложности, а потому рост ее ВВП оценивается в 1,2% вместо 1,6%. В новом году, согласно прогнозу, этот показатель может составить 1,5%.

Ксения АНДРЕЕВА
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