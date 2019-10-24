На Украине узнали об удивительном эффекте международного давления на РФ

Запад просчитался, вводя ограничения против России и конкретно Крыма. Об этом заявил руководитель Главного управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий.

"Есть в обществе спрос на патриотизм и духовность. Когда мы находимся под санкциями, давят на Крым и Севастополь, это для нас поддержка",

– на эти слова Краснолицкого, прозвучавшие на закрытии кинофестиваля "Святой Владимир", обратили внимание украинские СМИ.

Санкции ЕС были введены против крымчан в 2014 г. в ответ на референдум о воссоединении с Россией. Летом 2019 г. ограничительные меры в отношении Крыма были автоматические продлены еще на год.