Германия отказалась снимать санкции с России

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Бундестаг отклонил предложения оппозиционных партий отменить санкции и пересмотреть политику в отношении России.
За отказ от ограничительных мер против Москвы выступили 75 депутатов, а против – 535 парламентариев, сообщают РИА Новости.
Ранее фракция "левых" обратилась к парламенту с предложением о содействии на уровне ЕС – отмене очередного продления антироссийских санкций, сообщает "360". Представитель фракции Клаус Эрнст подчеркнул, что санкции в отношении России действуют уже пять лет, однако никакого влияния не имеют, передает URA.RU.
Напомним, что в Берлине признались: предприятия Германии потеряли более 100 миллиардов долларов из-за антироссийских санкций. По подсчетам экспертов, к концу текущего года и Россия, и Евросоюз потеряют около 400 миллиардов долларов.
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