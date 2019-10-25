Германия отказалась снимать санкции с России

Немецкие предприятия продолжат терпеть убытки

Бундестаг отклонил предложения оппозиционных партий отменить санкции и пересмотреть политику в отношении России.

За отказ от ограничительных мер против Москвы выступили 75 депутатов, а против – 535 парламентариев, сообщают РИА Новости.

Ранее фракция "левых" обратилась к парламенту с предложением о содействии на уровне ЕС – отмене очередного продления антироссийских санкций, сообщает "360". Представитель фракции Клаус Эрнст подчеркнул, что санкции в отношении России действуют уже пять лет, однако никакого влияния не имеют, передает URA.RU.

Напомним, что в Берлине признались: предприятия Германии потеряли более 100 миллиардов долларов из-за антироссийских санкций. По подсчетам экспертов, к концу текущего года и Россия, и Евросоюз потеряют около 400 миллиардов долларов.