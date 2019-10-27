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Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр считает, что для отмены антироссийских санкций нужно, чтобы за это выступила группа стран ЕС.
По его словам, в Европе пока не пришли к единому мнению по ограничениям против России и не удалось получить поддержку большинства за пошаговую отмену санкций.
"В вопросе санкций кто-то один мог бы встать и сказать: "Я не участвую в этих санкциях". Таким образом санкциям придет конец, но вместе с ними – и тому, кто это скажет. Поэтому никто и не может отважиться. Нужна группа стран, которая выступит против санкций. Все не так просто",
– цитирует Бауэра РИА "Новости".
Экс-посол добавил, что жесткие меры даже частично приносят пользу Москве. К примеру, на российском рынке сейчас гораздо больше отечественных продуктов, чем было раньше.
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