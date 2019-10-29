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Заместитель мэра города Марселя Жан Роатта заявил о том, что европейские ограничительные меры против России мешают развивать отношения. Об этом чиновник рассказал на пресс-конференции в Москве.
"Нужно, я считаю, снять эмбарго, наложенное на Россию, это будет прекрасный жест, потому что диалог в Трианоне, он как раз основывался на встречах, на роли молодых людей, в отношениях между двумя странами. И для нас это очень важное направление", – цитирует Роатта РИА Новости.
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