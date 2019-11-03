Политик потребовала отменить ограничительные меры

Из-за предложения отказаться от рестрикций разгорелся скандал.

С заявлением об убытках для бизнеса выступила глава губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик. Она отметила, что жители Норвегии хорошо знают россиян и сотрудничают с ними.

"Понятное дело, нам кажется странным и неестественным вводить санкции в отношении тех, кого мы считаем хорошими соседями", – написала она в статье, которую публикует газета iFinnmark.

О последствиях антироссийских санкций она высказалась и на двухдневной конференции с Россией, которая прошла во время празднования 75-летнего юбилея освобождения Восточного Финнмарка. При этом она подчеркнула, что из-за рестрикций страдает бизнес, так как норвежскую продукцию Москва заменяет собственной. После таких выводов ее раскритиковали, призналась Вассвик.

В ответ на замечание политика российские пользователи отметили, что европейцы начинают постепенно осознавать реальное положение, к которому привели ограничительные меры против нашей страны.

"Потихоньку начали глазки открывать!" "Ну перестала нам украина продавать вертолётные двигатели, построили в России свой завод где начался выпуск двигателей российского производства, плюс к этому появились рабочие места. И так по всем секторам. Хуже украина сделала себе потеряв деньги. И так же остальные государства. Россия самодостаточное государство где есть всё для устойчивого функционирования экономики", – пишут читатели РИА Новости (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Ранее в Австрии объявили, что нужно для снятия санкций с России.