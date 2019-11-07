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Страны Центральной Европы понесли огромные убытки из-за экономических санкций против России.
"Страны, которые понесли огромные потери из-за санкций в отношении России, – это мы, страны Центральной Европы",
– цитирует "Взгляд" заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Он отметил, что у Венгрии сложились тесные взаимоотношения с Россией из-за географической близости стран. Глава МИД также добавил, что Будапешт заинтересован в развитии отношений и с Западом, и с Востоком.
"Китай, который становится крупнейшей экономикой в мире, обладает огромным влиянием на Европу",
– заключил он.
Ранее в Германии заявили, что ущерб, наносимый антироссиийскими санкциями, приходится на государства, которые их ввели. Так, предприятия Германии потеряли более 100 миллиардов долларов.
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