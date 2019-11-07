О реальной ситуации рассказали в Венгрии

Страны Центральной Европы понесли огромные убытки из-за экономических санкций против России.

"Страны, которые понесли огромные потери из-за санкций в отношении России, – это мы, страны Центральной Европы",

– цитирует "Взгляд" заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Он отметил, что у Венгрии сложились тесные взаимоотношения с Россией из-за географической близости стран. Глава МИД также добавил, что Будапешт заинтересован в развитии отношений и с Западом, и с Востоком.

"Китай, который становится крупнейшей экономикой в мире, обладает огромным влиянием на Европу",

– заключил он.

Ранее в Германии заявили, что ущерб, наносимый антироссиийскими санкциями, приходится на государства, которые их ввели. Так, предприятия Германии потеряли более 100 миллиардов долларов.