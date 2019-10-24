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В Германии призвали отменить санкции против России

По миру пойдем: немцы взбунтовались против антироссийских санкций
Фото: www.globallookpress.com
Ограничения приносят Берлину многомиллиардные потери

Предприятия Германии потеряли более 100 миллиардов долларов из-за санкций против России. В парламенте требуют разработать механизм компенсаций германскому бизнесу и пересмотреть политику ограничений в отношении Москвы.

"Рассматривается вопрос о возмещении ущерба малым и средним предприятиям, который они понесли в результате санкционной политики. В частности, речь идёт об отмене ограничений, пересмотре отношений с Россией и компенсациях организациям",

рассказал "Известиям" член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт. Однако он признал: из-за того что партия "Альтернатива для Германии", членом которой он является, находится в оппозиции, ее предложение вряд ли получит одобрение. Тем не менее инициатива уже была рассмотрена во втором чтении.

После введения санкций в 2014 году торговля России и Германии сократилась практически вдвое, однако постепенный рост товарооборота возобновился уже в 2017 году. Научный директор Германо-Российского форума, политолог Александр Рар заявил, что к концу текущего года и Россия, и Евросоюз потеряют около 400 миллиардов долларов. При этом если сначала значительная часть ущерба приходилась на российскую сторону, то сейчас больше от санкций теряют европейские страны.

Карина СИРАЗОВА
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