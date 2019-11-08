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США угрожают Сербии санкциями за покупку российского "Панциря"

Фото: commons.wikimedia.org/Соколрус (CC BY-SA 4.0)
Фото: commons.wikimedia.org/Соколрус (CC BY-SA 4.0)
Посланец Вашингтона ездит по странам мира и предупреждает их власти о возможных рестрикциях за сотрудничество с Москвой в области оборонки

Белграду недвусмысленно напомнили о правилах введения американцами санкций в отношении третьих стран за сотрудничество с российскими оборонными структурами. С такой угрозой выступил спецпредставитель Госдепа США Томас Зарзецки в адрес первого вице-премьера и главы МИД Сербии Ивицы Дачича.

Страшилка Вашингтона прозвучала на фоне недавнего заявления сербского президента Александра Вучича о том, что Белград заказал в России один ЗРПК "Панцирь-С", и подумывает приобрести комплекс ПВО С-400. Также власти закупили в РФ семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а в рамках военно-технической помощи Москва передала сербам шесть истребителей МиГ-29 и 10 бронетранспортеров БРДМ-2МС.

"Цель визита Томаса Зарзецки – ознакомление соответствующих органов республики Сербии с важнейшими элементами "Закона о противодействии противникам США посредством санкций", а особенно статьей 231, которая относится к возможности введения санкций США в отношении физических и юридических лиц, которые сотрудничают с сектором разведки и безопасности РФ. Перед Сербией Зарзецки посетил в связи с этим еще 60 государств", – цитирует РИА "Новости" сообщение внешнеполитического ведомства Республики.

Между тем, в пятницу, 8 ноября, Вучич успокоил граждан страны из-за возможных американских санкций, поскольку такие решения принимаются долго и "относятся к юридическим и физическим лицам, а не народу в целом".

Напомним, Сербия не участвует ни в каких санкционных программах Запада в отношении Российской Федерации.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Почему у всех этих американских политиках откормленные ряхи ,как на убой????
1
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