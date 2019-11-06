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Сербия прикроется российским "Панцирем"

Сербия прикроется российским
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
На С-400 не хватило денег

Россия поставит Сербии зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С" в ближайшие месяцы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева.

При этом С-400, которые Россия недавно привозила в Сербию на учения, оказались Белграду не по карману. Президент Александр Вучич накануне посетовал на то, что у страны нет денег на эти комплексы, хотя их эффективность очень впечатляет.

"Когда у вас есть такое оружие, на вас никто больше не нападет. Там, где есть С-400, не летают ни американские пилоты, ни любые другие", – цитирует ТАСС Вучича.

Тем не менее, у Сербии будет ЗРС ближнего действия. Сбивать самолеты на большой высоте она не сможет, однако должна защитить от крылатых ракет и беспилотников. В ПВО Сербии есть советские С-125М1Т "Нева", которые могут уничтожать воздушные цели на высоте до 10 км, а ракетами В-601ПК и вовсе на высоте 16 км. Поэтому вместе с "Панцирем" возможности ПВО Сербии увеличатся.

Конкретно система "Панцирь-С1" получила разные оценки. Несмотря на внушительную боевую мощь, ее критиковали за несоответствие ракеты техническим характеристикам. А в Сирии комплексы уничтожались израильскими крылатыми ракетами, хотя, возможно, все дело было в неподготовленных расчетах.

Александр ИЛЬИН

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