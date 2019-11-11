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В Германии признали Крым российским

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
Санкции против РФ не принесли пользы Евросоюзу

Крым останется российским, такова реальность, заявил депутат бундестага Антон Фризен.

Санкции, введенные Европейским союзом против России в связи с ситуацией вокруг полуострова, не приведут к изменению статуса региона, подчеркнул в интервью РИА "Новости" представитель фракции "Альтернатива для Германии". Фризен считает, что антироссийские ограничения своих целей не выполнили.

"Экономические показатели указывают на то, что у этих санкций есть один бенефициар – это США. Они мало потеряли от санкций, в том числе в плане безопасности", –

считает Фризен.

Крым вновь стал российским в марте 2014 г. по итогам референдума, проведенного на полуострове, напоминает URA.RU. Ограничительные меры ЕС остаются в силе до 23 июня 2020 г., санкции Вашингтона против Москвы – до конца января будущего года, отмечает телеканал "360".

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Так кто что признал, лжецы?! А высказывание можно трактовать и так: эти санкции- неэффективны, нужны другие, более серьёзные, чтобы страна- агрессор одумалась и отдала оккупированные территории.
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