Крым больше не помеха сближению ЕС и РФ

Запад сам подтолкнул Москву к Пекину своими санкциями. Теперь Евросоюзу нужно очень постараться, чтобы не дать РФ и КНР объединиться в сильного конкурента ЕС. В противном случае последствия для Запада будут весьма печальными, предупреждают специалисты Центра исследований безопасности Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Европа должна вернуть дружбу с Россией, несмотря на то, что вопрос с Крымом не решен, призывают швейцарские аналитики. Они указывают, что РФ уже стала главным поставщиком нефти в КНР, страны проводят совместные военные учения, поддерживают друг друга в международных организациях типа СБ ООН.

"Их партнерство может иметь далеко идущие последствия для глобального геополитического баланса", – цитирует RT доклад аналитиков.

Впрочем, на самом деле Запад больше беспокоят экономические аспекты российско-китайского сотрудничества, считает доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

"Соединение российского и китайского рынка может стать кошмаром для Европы. Особенно если Пекин будет не только сырьевым, но и технологическим донором. Это было бы существенным проигрышем для Европы, который означал бы упущенные возможности и, соответственно, появление крупного конкурентного субъекта", – пояснил Коктыш.

Ранее стало известно, что США готовы передать свои атомные подлодки союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, лишь бы ослабить позиции Китая и России.