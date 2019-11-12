Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Россия лучше Китая: в Европе сделали стратегический выбор

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
Крым больше не помеха сближению ЕС и РФ

Запад сам подтолкнул Москву к Пекину своими санкциями. Теперь Евросоюзу нужно очень постараться, чтобы не дать РФ и КНР объединиться в сильного конкурента ЕС. В противном случае последствия для Запада будут весьма печальными, предупреждают специалисты Центра исследований безопасности Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Европа должна вернуть дружбу с Россией, несмотря на то, что вопрос с Крымом не решен, призывают швейцарские аналитики. Они указывают, что РФ уже стала главным поставщиком нефти в КНР, страны проводят совместные военные учения, поддерживают друг друга в международных организациях типа СБ ООН.

"Их партнерство может иметь далеко идущие последствия для глобального геополитического баланса", – цитирует RT доклад аналитиков.

Впрочем, на самом деле Запад больше беспокоят экономические аспекты российско-китайского сотрудничества, считает доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

"Соединение российского и китайского рынка может стать кошмаром для Европы. Особенно если Пекин будет не только сырьевым, но и технологическим донором. Это было бы существенным проигрышем для Европы, который означал бы упущенные возможности и, соответственно, появление крупного конкурентного субъекта", – пояснил Коктыш.

Ранее стало известно, что США готовы передать свои атомные подлодки союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, лишь бы ослабить позиции Китая и России.

Фоторепортаж
Российский фрегат произвел фурор в Китае
Фото: EPA/ТАСС Фото: AP/TASS Фото: EPA/ТАСС
Фото: Zuma\TASS Фото: Zuma\TASS Фото: www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Отличница и красавица: что известно об убитой в Санкт-Петербурге аспирантке

Жертва работала вместе с подозреваемым в ее убийстве

Трамп дал тайное поручение Вашингтону по конфликту в Керченском проливе

Белый дом официально так и не выступил с осуждением России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей