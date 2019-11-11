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Кошмар для России: США поделится с союзниками ядерной мощью

Фото: flickr.com/dvids
Фото: flickr.com/dvids
Продажа атомных субмарин странам АТР ослабит позиции Москвы и Пекина в регионе

Поставки в Австралию американских атомных подводных лодок класса "Вирджиния" не только укрепят безопасность союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), но и позволят Вашингтону рассчитывать на более многочисленный военный флот в случае необходимости. Об этом говорится в журнале The National Interest.

Аналитики издания назвали "худшим кошмаром России" ситуацию, когда союзники США будут иметь собственные возможности для патрулирования своих вод. Сейчас Канберра полагается на помощь иностранных вооруженных сил. Покупка двух атомных субмарин у США изменит ситуацию в регионе и лишит Китай военного преимущество, говорится в статье.

Ранее стало известно, что ВМС США хотят построить 9 новых подлодок "Вирджиния" и вооружить их мощнее, чем предыдущие модификации. Тем временем срок сдачи в эксплуатацию российской субмарины "Казань" снова отодвигается.

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Николай ВИКТОРОВ

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