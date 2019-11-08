В США рассекретили стелс-подлодку "Колумбия"

Субмарина превзойдет даже лучший российский "Борей"

В США раскрыли некоторые данные о новейшей многоцелевой атомной подлодке "Колумбия". Эти стелс-субмарины в ближайшем будущем должны заменить "Огайо" с ракетами "Трайдент". Пентагон строит их с расчетом, чтобы они превзошли по малошумности и техническим характеристикам российские "Бореи".

Американские субмарины оборудуют силовой установкой с электроприводом вместо механического, который используется на большинстве подлодок ВМС США. "Колумбия" станет необычайно тихой, ее будет практически невозможно засечь гидролокатором.

Кроме того, по данным The National Interest, электропривод позволяет более рационально использовать силовую установку, что автоматически увеличивает мощность. Также сэкономленную мощность можно пустить на другие цели. В существующих подлодках примерно 80% общей мощности ректора расходуется исключительно на приведение гребных винтов в движение.

Длина будущей лодки – 170 метров. Аналогичный показатель у "Борея". Вооружение "Колумбии" включает 16 высокоточных баллистических ракет Trident II D5 – столько же у российского конкурента с "Булавами".

Отдельного внимания заслуживает икс-образная форма кормы, которая положительно сказывается на маневренности.

Начало производства лодок "Колумбия" запланировано на 2021 год, а на вооружение первая субмарина этого класса должна поступить в 2028 году. Однако российские разработчики также не будут терять время, совершенствуя "Бореи". Последняя на данный момент версия – 955А.