Пекин завидует Москве, ведь у нее есть "Акула"

Атомная подводная лодка стратегического назначения проекта 941 "Акула" является самой большой субмариной в мире. Она не имеет себе равных по всем ключевым параметрам. Об этом написала китайская пресса, которая проанализировала характеристики легендарной российской подлодки.



Подводный флот является неотъемлемой частью современных вооруженных сил любой державы, но наибольший интерес в этой сфере представляют именно атомные подлодки, говорится в публикации портала Sohu, которую цитирует РИА ФАН. Сегодня только Россия, США и еще несколько стран могут похвастаться подобными боевыми машинами.

За 40 с лишним лет, что существуют лодки 941-го проекта, на воду в разных странах было спущено несколько кораблей, которые действительно поражали воображение размерами. Это, например, американские субмарины класса "Огайо", которые являются крупнейшими подводными кораблями Военно-морских сил США.

"Максимальное водоизмещение "Огайо" составляет более 18 тысяч тонн, что крайне внушительно, но не идет ни в какое сравнение с "Акулами",

– говорится в материале.

Последние корабли проекта 941 имели "ошеломительные 46 тыс. т водоизмещения, а это практически в 2,5 раза больше, чем у американских кораблей". Но при всех своих сильных сторонах "Акулы" имели и недостатки, например, не очень высокую скрытность, отмечает "Свободная пресса".

Подводные крейсеры проекта 941, согласно официальным данным Министерство обороны РФ, имеют водоизмещение 49,8 тыс. т, их длина составляет 172 м, ширина – 23,3 метра. Всего было построено шесть крейсеров проекта.

Головной корабль серии "Дмитрий Донской" был заложен 30 июня 1976 г. и принят в боевой состав Северного флота в 1981 году. Крейсер более десяти лет проходил на заводе "Севмаш" ремонт, модернизацию и переоборудование для испытаний ракетного комплекса "Булава".

В настоящее время этот корабль проекта 941У остается последней "Акулой" в составе ВМФ России. В 1996 – 1997 гг. из-за нехватки средств три крейсера проекта 941 (ТК-12, ТК-202 и ТК-13), отслужившие всего по 12 – 13 лет, вывели из боевого состава ВМФ России.

Эксперты говорят, что в последние годы "Акулы" закономерно уступили место более совершенным вооружениям, например, более скрытным и эффективным атомным ракетоносцам четвертого поколения класса "Борей", передает РИА "Новости".