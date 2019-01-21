Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Акула" с сотнями боеголовок до сих не знает себе равных

Фото: commons.wikimedia.org
Американцы восхищаются крупнейшей в мире субмариной

В США до сих пор не могут смириться с тем фактом, что самая большая в мире атомная подводная лодка была не на американских верфях.

По признанию журнала The National Interest, советская "Акула" до сих пор остается самой смертоносной субмариной, которая и сейчас способна стереть с лица земли пол-континента.

По теме

Обладая радиусом действия 4480 морских миль и ракетами Р-39 с дальностью 8300 км, эти "зловещие" субмарины могли нанести удар по любому городу Соединенных Штатов. Каждая из шести "Акул" была вооружена 20 ракетами Р-39 с 10 боеголовками по 100 килотонн каждая.

Для сравнения, США сбросили на Хиросиму бомбу эквивалентом от 13 до 18 килотонн тротила, в результате чего по разным данным погибло от 90 до 166 тыс. человек.

"Акулу" построили в ответ на американскую "Огайо" с 192 боеголовками. Советская субмарина превзошлоа американскую по этому показателю. Самих ракет "Трайдент" С-4 у "Огайо" было больше – 24, но всего по 8 боеголовок в каждой. Таким образом, до сих пор советская "Акула" является самой смертоносной подлодкой. Всего лодка могла поразить 200 целей сокрушительными ядерными ударами.

Российская субмарина почти в два раза шире "Огайо" при массе в 48 тыс. тонн. Ракеты были размещены в два ряда перед рубкой, поэтому она оказалась смещена назад. Это придавало лодке несколько необычный вид.

Прославилась лодка во всем мире благодаря фильму Джона МакТирнера "Охота за Красным октябрем". Правда, в киноленте "Акула" еще более зловещая – с 26 ракетами и водометным движителем, которого тогда еще не было. Сейчас ими оборудованы "Бореи" и лодки класса "Вирджиния". Тот случай, когда фантастика стала реальностью.


Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Доллар рухнет на этой неделе

Курс российской валюты поднимется благодаря подорожавшей нефти и налоговому периоду

Малые Курилы могут отойти Японии

Страна восходящего солнца в скором времени присоединит часть Сахалинской области

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей