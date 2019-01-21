"Акула" с сотнями боеголовок до сих не знает себе равных

Американцы восхищаются крупнейшей в мире субмариной

В США до сих пор не могут смириться с тем фактом, что самая большая в мире атомная подводная лодка была не на американских верфях.

По признанию журнала The National Interest, советская "Акула" до сих пор остается самой смертоносной субмариной, которая и сейчас способна стереть с лица земли пол-континента.

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Обладая радиусом действия 4480 морских миль и ракетами Р-39 с дальностью 8300 км, эти "зловещие" субмарины могли нанести удар по любому городу Соединенных Штатов. Каждая из шести "Акул" была вооружена 20 ракетами Р-39 с 10 боеголовками по 100 килотонн каждая.

Для сравнения, США сбросили на Хиросиму бомбу эквивалентом от 13 до 18 килотонн тротила, в результате чего по разным данным погибло от 90 до 166 тыс. человек.

"Акулу" построили в ответ на американскую "Огайо" с 192 боеголовками. Советская субмарина превзошлоа американскую по этому показателю. Самих ракет "Трайдент" С-4 у "Огайо" было больше – 24, но всего по 8 боеголовок в каждой. Таким образом, до сих пор советская "Акула" является самой смертоносной подлодкой. Всего лодка могла поразить 200 целей сокрушительными ядерными ударами.

Российская субмарина почти в два раза шире "Огайо" при массе в 48 тыс. тонн. Ракеты были размещены в два ряда перед рубкой, поэтому она оказалась смещена назад. Это придавало лодке несколько необычный вид.

Прославилась лодка во всем мире благодаря фильму Джона МакТирнера "Охота за Красным октябрем". Правда, в киноленте "Акула" еще более зловещая – с 26 ракетами и водометным движителем, которого тогда еще не было. Сейчас ими оборудованы "Бореи" и лодки класса "Вирджиния". Тот случай, когда фантастика стала реальностью.



