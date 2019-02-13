Россию взяли в арктическое кольцо

Северный Ледовитый океан вскоре будет нашпигован американскими подлодками

США рассматривают страны Скандинавского полуострова как плацдарм для вхождения в Арктику. Эту зону предлагается максимально насытить подводными лодками, которые должны стать сдерживающим фактором для Вооруженных сил РФ.



Особая роль в усилении позиций США в регионе отводится Норвегии. Осло и Вашингтон продлили соглашение о дислокации в Скандинавии подразделений морской пехоты США. При этом их численность будет увеличена в два раза. Американцы помогают норвежцам модернизировать военные аэродромы, а также обновляют портовый терминал Гротсунд для обеспечения приема атомных подводных лодок военно-морских сил США. В городе Тромсё, который называют "воротами Арктики", предлагается построить отдельный порт для приема американских атомных субмарин, сообщает "Свободная пресса".

Активность по наращиванию боевого потенциала вооруженных сил НАТО в Норвегии не осталось без внимания России. МИД нашей страны пообещал американцам дать достойный ответ. "Российская Федерация предпримет все возможные меры для обеспечения собственной безопасности", – заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Интерес к освоению арктического пространства проявляют не только США, но и Соединенное Королевство. В прошлом году было заявлено, что Великобритания готова отправить подо льды Северного Ледовитого океана семь ударных атомных субмарин. Попытки Вашингтона и Лондона поставить Арктику под свой контроль связаны, в том числе, и с экономическими причинами: в последние годы Россия активно осваивает арктический шельф.

Нашей стране необходимо усиливать оборонный потенциал в Северном Ледовитом океане, считают аналитики. "Сегодня в Арктическом регионе пересекаются интересы многих государств. Это требует от России создания военной инфраструктуры для контроля и защиты экономической морской зоны, достигающей 1 млн кв. километров. Поэтому еще с середины 2013 г. началось восстановление нашего военного присутствия в Арктике. Возвращение в этот регион требует модернизации наших флотов. В первую очередь Северного флота. В рамках этой программы планируется постройка восьми фрегатов типа "Адмирал Горшков" и шести сторожевых кораблей типа "Адмирал Григорович", – рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

"Очевидно, что на желание обозначить свое господство в арктическом регионе США за счет расположения на территории Норвегии нам потребуются дополнительные меры для надежной защиты своих северных рубежей. Помимо той военной группировки, которая у нас уже имеется в Арктике, в которую входят средства ПВО, средства береговой охраны, мобильные мотострелковые и десантные соединения, надводный флот, необходимо развивать и систему обнаружения субмарин в северных водах",

– заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Особое значение приобретают ракетно-ядерные подводные лодки – главная ударная сила Военно-морского флота. Арктический ледовый щит надежно прикрывает их от обнаружения средствами воздушной и космической разведки, а трудная гидрография снижает возможности обнаружения лодками-охотниками. В состав флота уже начали входить новейшие атомные подводные крейсера 955 проекта "Борей" с новыми ракетами "Булава". До 2020 г. планируется построить восемь таких кораблей – для Северного и Тихоокеанского флотов.