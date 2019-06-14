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"Борей-А" готовят ко встрече с американской "Огайо"

Фото: commons.wikimedia.org
При этом подводники держат в уме "Колумбию"

Новейшая российская подлодка стратегического назначения "Князь Владимир" в конце июня этого года выйдет в море на второй этап заводских ходовых испытаний. Об этом накануне сообщил ТАСС, со ссылкой источник в ОПК.

По его данным, после окончания замера магнитных электрополей у причальной стенки "Севмаша", первая субмарина шифра "Борей-А" выйдет в море на несколько месяцев.

Позже Минобороны выложило несколько свежих фотографий "Князя Владимира", которые тут же распространили по интернету.


"Князя Владимира" показывают неслучайно: модернизированная "Борей-А" в будущем составит конкуренцию обновленной американской "Огайо", а также "Колумбии", которую еще только разрабатывают.

"Борей-А" более скрытная, по сравнению с тремя первыми "Бореями", у нее более совершенные средства связи, системы обнаружения и управления. Ранее предполагалась еще более глубокая модернизация до уровня "Борей-Б", однако ее исключили из госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы. Причина – несоответствие критерию "стоимость-эффективность". Теперь один из самых главных вопросов, которые беспокоят военных экспертов, смогут ли "Борей-А" противостоять на равных в будущем лодкам "Колумбия", в которых американцы собрали самые новейшие технологии, которые у них есть.

Александр ИЛЬИН
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