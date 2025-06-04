Политик обратился к богатейшим россиянам

Руководитель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов сделал "заманчивое" предложение олигархам. Он призвал богатейших россиян внести вклад в финансирование специальной военной операции. Политик отметил, что в условиях экономической стагнации стремительный рост состояния олигархов выглядит вызывающе и неуместно.

Парламентарий активно выступает за введение прогрессивной налоговой шкалы, дополнительного сбора средств с дивидендов, а также введения налога на роскошь. Однако, по его словам, такие предложения пробивают себе дорогу с большим опозданием, а текущая ситуация требует быстрых решений.

Народный избранник также прокомментировал желание лондонской администрации отнять у Романа Абрамовича 2,3 миллиарда фунтов от продажи ФК "Челси" и направить эти деньги украинским властям. Он заявил, что попытки российских миллиардеров сохранить активы за рубежом обречены на провал.

По мнению политика, единственный способ сохранить свое высокое положение – поддерживать страну в трудный момент. Он призвал олигархов не скрывать подобные шаги от общества, подчеркнув, что добрых дел стыдиться не стоит.

К слову, ранее в США резко высказались о переговорах Москвы и Киева. Происходящее выглядит крайне странно.