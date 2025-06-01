Россиянин годами забирал и тратил заработанные женой деньги на любовницу

Несчастная женщина поделилась жуткой историей

Жительница России рассказала о жуткой ситуации, в которой оказалась. Несчастная в течение нескольких лет жила в фактически зависимом положении от мужа, который полностью контролировал ее доходы и распоряжался ими по своему усмотрению. Историю финансового насилия в семье опубликовало одно из российских СМИ.

По словам россиянки, все началось с того, что супруг начал постепенно ограничивать ее доступ к деньгам под предлогом необходимости строгой экономии – якобы из-за ипотечных выплат. Сначала он требовал отчеты по каждому рублю, затем забрал у нее банковскую карту и смартфон, заменив его на обычный кнопочный телефон.

При этом женщина продолжала работать удаленно и получала стабильный доход, однако не имела возможности распоряжаться даже частью своих заработков. Ее просьбы купить одежду или что-то для себя неизменно отклонялись.

Ситуация изменилась, когда супруг пришел с ней в отделение банка, чтобы восстановить доступ к ее банковскому приложению. Сотрудник банка объяснил женщине, что действия мужа незаконны и нарушают ее права.

После этого дама прозрела и наконец-то подала на развод. В процессе выяснилось, что все это время мужчина обеспечивал на "семейные деньги" свою любовницу.