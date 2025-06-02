"Не позеленели": россияне рассказали об отдыхе в Анапе

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Несмотря на официальное постановление Роспотребнадзора, что купаться на курортах Краснодарского края небезопасно, некоторые граждане не видят причин отказывать себе в отдыхе. Тем более, что погода шепчет – в некоторых местах воздух уже прогревается до 30 градусов. Заходят в воду не только взрослые, но и дети, которые берут пример с родителей. И, как уверяют отдыхающие, никаких последствий для себя и своего здоровья они не ощущают.
Людей даже не смущают автомобили с громкоговорителями, которые разъезжают по пляжу Анапы и предупреждают об опасности купания в загрязненной воде. Все же работы по очистке моря от мазута не завершена – на фоне всегда можно увидеть спецтехнику, которая продолжает работать.
"Запреты у каждого в голове. Так что все нормально",
"Вода классная, кристально чистая, никакой мазуты нет",
"Запрет купания – бред полный. Вода чистая, не пахнет. Купаемся – не позеленели, видите, все нормально", – заявляют отдыхающие.
Некоторые граждане уверены, что в случае, если бы купаться в воде было опасно, то животные там погибали бы. Однако и птицы, и дельфины выжили, а на пляже им даже встречались крабы.
Напомним, после инцидента с разливом мазута волонтеры пытались спасти птиц и других животных, которые были загрязнены. Но, несмотря на все усилия, ветеринары признавали, что даже после очистки шансы на выживание существ крайне малы.
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